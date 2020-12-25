Черкашин избран генеральным секретарем Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 25 декабря. Член комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Александр Черкашин избран новым генеральным секретарем ВФЛА. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В четверг прошло заседание президиума ВФЛА. Черкашина на должность генерального секретаря выдвинул президент федерации Петр Иванов, его кандидатура была поддержана большинством членов президиума. С 1 января 2021 года он сменит на этом посту Андрея Конокотина.

Также член президиума Радион Гатауллин внес несколько предложений по формированию комиссии спортсменов ВФЛА, разработать методику формирования которой ему было поручено 21 декабря. К началу следующей недели он должен предоставить проект президиуму, который будет рассмотрен на следующем заседании в начале следующего года.