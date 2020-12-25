Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

За произвольный танец дуэт получил 132,88 балла, общая сумма составила 220,16 балла (ритм-танец - 87,28 балла). Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94; 84,02+126,92), третье - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (196,97; 80,19+116,78).

25-летняя Степанова и 27-летний Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года, также на их счету три бронзовые награды континентальных первенств (2015, 2018, 2020). Они впервые выиграли чемпионат России.

Соревновательная программа продолжится позднее в пятницу произвольной программой у мужчин. Первенство страны в Челябинске завершится 26 декабря.