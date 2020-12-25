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Новый год и Рождество - 2021

Матыцин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Министр спорта исполнит мечту Никиты Менюшкова из Мурманской области, который мечтает о горных лыжах и горнолыжных ботинках

ТАСС, 25 декабря. Министр спорта России Олег Матыцин принял участие в акции "Елка желаний", пообещав исполнить мечту мальчика из Мурманской области. Кадры участия главы ведомства в традиционной предновогодней благотворительной акции показал в пятницу телеканал "Россия-24".

"Никита Менюшков из Мурманской области мечтает о горных лыжах и горнолыжных ботинках. Исполним его мечту", - сказал Матыцин.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря.

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