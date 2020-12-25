Более 150 объектов спорта было открыто в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 150 объектов спорта было введено в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" по итогам 2020 года. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".
В рамках проекта было открыто девять крытых ледовых катков, 12 спортивных залов, 20 физкультурно-оздоровительных комплексов, пять плавательных бассейнов, а также 104 спортивные площадки шаговой доступности, в том числе в сельской местности.
В рамках проекта было поставлено оборудование для создания 372 площадок комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). С 1 сентября 2014 года более 14,2 млн россиян прошло регистрацию на интернет-портале комплекса, что составляет 10,5% от общей численности населения России старше шести лет. Более 8 млн человек приняли участие в выполнении нормативов испытания, а свыше 3,5 млн завершили их, показав уровень, соответствующий бронзовому, серебряному и золотому знакам отличия ГТО.
Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.