Более 150 объектов спорта было открыто в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 150 объектов спорта было введено в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" по итогам 2020 года. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

В рамках проекта было открыто девять крытых ледовых катков, 12 спортивных залов, 20 физкультурно-оздоровительных комплексов, пять плавательных бассейнов, а также 104 спортивные площадки шаговой доступности, в том числе в сельской местности.