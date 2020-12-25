{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Финансирование организаций в рамках проекта "Спорт - норма жизни" составило 185 млн рублей

Гранты получили 25 некоммерческих организаций

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Финансирование некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" составило 185 млн рублей. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

В 2019 году гранты получили 18 организаций на общую сумму в размере около 88 млн рублей. В 2020 году число некоммерческих организаций возросло до 25, а их финансирование составило 185 млн рублей.

На эту тему

"Спорт - норма жизни" - часть нацпроекта "Демография" наряду с федеральными проектами "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Теги
Россия
Шахматные турниры
Филатов: главные итоги года - рост популярности шахмат и игра лидеров сборной России
Президент Федерации шахмат России гордится, что у страны в официальном рейтинге 255 тыс. шахматистов
Читать полностью