Финансирование организаций в рамках проекта "Спорт - норма жизни" составило 185 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Финансирование некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" составило 185 млн рублей. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

В 2019 году гранты получили 18 организаций на общую сумму в размере около 88 млн рублей. В 2020 году число некоммерческих организаций возросло до 25, а их финансирование составило 185 млн рублей.