Финансирование организаций в рамках проекта "Спорт - норма жизни" составило 185 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Финансирование некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" составило 185 млн рублей. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".
В 2019 году гранты получили 18 организаций на общую сумму в размере около 88 млн рублей. В 2020 году число некоммерческих организаций возросло до 25, а их финансирование составило 185 млн рублей.
"Спорт - норма жизни" - часть нацпроекта "Демография" наряду с федеральными проектами "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".
Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.