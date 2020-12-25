Более 7 тыс. человек прошли обучение в сфере физкультуры и спорта в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта прошли дополнительное обучение в 2020 году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

Обучение прошли 7,4 тыс. человек, среди которых организаторы спортивно-массовой работы на местах, не имеющие профильного образования штатные тренеры организаций спортивной подготовки, а также специалисты по футболу и хоккею.