{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Более 7 тыс. человек прошли обучение в сфере физкультуры и спорта в 2020 году

Согласно плану, к 2024 году число обученных специалистов должно составить 48,8 тыс. человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта прошли дополнительное обучение в 2020 году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

Обучение прошли 7,4 тыс. человек, среди которых организаторы спортивно-массовой работы на местах, не имеющие профильного образования штатные тренеры организаций спортивной подготовки, а также специалисты по футболу и хоккею.

На эту тему

Согласно плану, к 2024 году число обученных специалистов должно составить 48,8 тыс. человек.

"Спорт - норма жизни" - часть нацпроекта "Демография" наряду с федеральными проектами "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Теги
Россия
Шахматные турниры
Филатов: главные итоги года - рост популярности шахмат и игра лидеров сборной России
Президент Федерации шахмат России гордится, что у страны в официальном рейтинге 255 тыс. шахматистов
Читать полностью