Более 7 тыс. человек прошли обучение в сфере физкультуры и спорта в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта прошли дополнительное обучение в 2020 году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".
Обучение прошли 7,4 тыс. человек, среди которых организаторы спортивно-массовой работы на местах, не имеющие профильного образования штатные тренеры организаций спортивной подготовки, а также специалисты по футболу и хоккею.
Согласно плану, к 2024 году число обученных специалистов должно составить 48,8 тыс. человек.
"Спорт - норма жизни" - часть нацпроекта "Демография" наряду с федеральными проектами "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".
Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.