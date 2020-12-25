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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Гуменник рассматривал вариант снятия с чемпионата России по состоянию здоровья

У спортсмена проблемы со спиной

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник мог сняться с выступления в произвольной программе чемпионата России из-за болей в спине. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Спортсмен суммарно получил за прокаты 247,47 балла и пока занимает второе место. В настоящий момент соревнования продолжаются.

"Сегодня было уже лучше, знал, за какое время нужно принимать обезболивающие, чтобы все прошло хорошо. Чуть-чуть не справился, но собой доволен, каталось тяжеловато, вращения получились не очень скоростными. Но я рад, что выдержал, не снялся, мысль такая была, был не уверен. Если бы стало хуже, кататься было бы совсем сложно, а не хочется валяться на льду вместо проката", - сказал спортсмен.

"Хорошо, что дальше соревнований нет, можно отдохнуть. Пойду к врачу, надо узнать, в чем причина боли. Скорее всего, это миозит, но надо знать точно", - добавил Гуменник.

Гуменник - бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020) и серебряный призер юниорского финала Гран-при (2018). На втором этапе Кубка России нынешнего сезона в Москве, ставшем для спортсмена дебютным, он занял третье место, уступив Артему Ковалеву и Александру Самарину. В декабре фигурист одержал победу на этапе Кубка России в Москве.

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