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Биатлон

Биатлонист Стрельцов победил в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке"

Шестое место занял выступавший на декабрьских этапах Кубка мира Карим Халили
Дмитрий Шамаев, Кирилл Стрельцов и Илья Гаврилов Георгий Поветкин/ТАСС
Описание
Дмитрий Шамаев, Кирилл Стрельцов и Илья Гаврилов
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Представитель Московской области Кирилл Стрельцов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км у мужчин в рамках "Ижевской винтовки".

Спортсмен преодолел дистанцию за 53 минуты 28,6 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Вторым стал Дмитрий Шамаев из Удмуртии (+41,4; 0), третьим - Илья Гаврилов из Москвы (+51,5; 1).

Шестое место занял выступавший на декабрьских этапах Кубка мира Карим Халили (Москва). Бывший капитан сборной России Максим Цветков (Санкт-Петербург) финишировал на 23-м месте, переболевший в конце ноября - начале декабря коронавирусной инфекцией Антон Бабиков (Башкирия) расположился на 24-й строчке.

Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира тренерский штаб решил включить в состав на январские этапы Александра Логинова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева и Эдуарда Латыпова. Еще три человека войдут в состав команды в том числе по результатам гонок в Ижевске (Удмуртия) и Чайковском (Пермский край).

В Ижевске в воскресенье и понедельник пройдут две спринтерские гонки среди мужчин.

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