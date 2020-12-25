Обновленный спорткомплекс позволит Севастополю принимать федеральные соревнования

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Обновленная база спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя и объекты, которые планируется построить в ближайшем будущем, позволят городу принимать соревнования всероссийского уровня, в частности по регби и водным видам спорта. Об этом сообщил в пятницу на сессии заксобрания губернатор Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что реконструкция объектов СОК 200-летия Севастополя стоимостью 1,6 млрд рублей должна была завершиться в 2020 году. Планировалось обновить 50-метровый бассейн олимпийского класса с вышками для прыжков, легкоатлетическое ядро и поле для регби. Построить центр паралимпийского спорта, теннисные корты и ряд других объектов.

"Сейчас уже трибуны, поле, открытая часть стадиона почти завершены, здание фактически завершено. На этой же территории есть специальный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, обсуждаем строительство открытого ватерпольного бассейна. Ведем переговоры с цирком, чтобы покинули площадку [рядом со стадионом], потому что необходимо построить общежитие для спортсменов, которые будут приезжать на соревнования. Чтобы мы могли в Севастополе проводить достойного уровня общероссийские соревнования по водным видам спорта, регби", - сказал Развожаев.

По его словам, проектом, по которому ведется строительство, были учтены не все траты - например, в смету не заложили оборудование для бассейна. Потребовалось дофинансирование в сумме около 500 млн рублей.

Он уточнил, что завершающееся строительство, как предполагается, будет только первой очередью. "Эту территорию надо будет доформировать как хороший спортивный кластер и сделать так, чтобы он был доступен не только для спортсменов, но для всех жителей города. В следующем году обязательно первую очередь достроим, начнем проектирование дополнительных объектов", - добавил Развожаев.