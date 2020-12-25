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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Самарин считает, что ему не хватило времени для наработки программ

Спортсмен не попал в тройку призеров чемпионата России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристу Александру Самарину не хватило времени, чтобы накатать и наработать программы перед чемпионатом России. Такое мнение спортсмен высказал журналистам после исполнения произвольной программы.

Самарин суммарно набрал 251,38 балла и не попал в тройку призеров турнира.

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"Спасибо, что все равно поддерживают, ждут и дожидаются. Это сезон преодоления - чудес не произошло, хотя и были надежды. Такой сезон, сказать больше нечего, нельзя выйти и сразу начать все делать. Это щепетильный момент, нужно время, и его банально не хватило", - сказал Самарин.

"Никаких оправданий, это был мой осознанный выбор, осознанное решение приезжать и выступать здесь. Это мой второй старт в сезоне, не было особо возможности накатать, наработать программы. Здесь я был просто рад ощутить энергию зала. Спасибо моей команде", - добавил Самарин.

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