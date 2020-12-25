Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" ушел на двухнедельный карантин из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Волейбольная команда "Уралочка-НТМК" не сможет провести матчи 16-го и 17-го туров чемпионата России - Суперлиги Париматч. Команда уходит на 14-дневный карантин из-за коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе клуба из Свердловской области в пятницу.

"Новогоднее настроение в нашей команде омрачено неприятной новостью. "Уралочка" вновь пострадала от коронавируса. Команда уходит на 14-дневный карантин и пропускает три ближайшие игры. Положительные тесты на коронавирус, COVID-19, получили несколько волейболисток", - сообщили в команде.

Таким образом, команда пропустит матч с казанским клубом "Динамо - Ак Барс" и две игры с калининградским "Локомотивом", одна из них - четвертого тура Суперлиги, который был перенесен из-за ухода на карантин калининградского клуба.

"Уралочка-НТМК" по этой же причине уже отстранялась от игр в середине ноября, пропустив игры 12-го и 13-го туров Суперлиги, где должна была встретиться с челябинским "Динамо-Метар" и красноярским "Енисеем".