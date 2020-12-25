Четыре футболиста "Ахмата" и "Чертаново" дисквалифицированы на 6 матчей за массовую драку

ТАСС, 25 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на шесть матчей молодежного первенства страны участников массовой драки в игре между грозненским "Ахматом" и московским "Чертаново". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла 15 декабря в Грозном и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. По окончании матча на поле возникла массовая драка.

КДК РФС на шесть матчей дисквалифицировал защитников "Ахмата" Арсена Адамова и Асланбека Бунхоева, а также вратаря "Чертаново" Владимира Задираку и защитника Радия Ямлиханова. Клубы за неподобающее поведение команды оштрафованы на 25 тыс. рублей каждый.

"Ахмат" в группе А молодежного первенства занимает третье место, имея в активе 28 очков после 14 матчей, "Чертаново" располагается на девятой позиции с семью очками в 14 играх.