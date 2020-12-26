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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного ЧМ

Встреча завершилась со счетом 5:3

ТАСС, 26 декабря. Команда Финляндии со счетом 5:3 победила сборную Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

В составе победителей голами отметились Антон Люнделл (4-я минута), Аку Рятю (20), Микаэль Пюхтия (22), Топи Ниемеля (32), Хенри Никканен (34). За сборную Германии забили Самуэль Дюбе (26), Тим Штюцле (31), Флориан Элиаш (49).

Команды выступают в группе А вместе со сборными Словакии, Швейцарии и Канады.

В следующем матче финны 27 декабря встретятся с швейцарцами, сборная Германии в тот же день сыграет с командой Канады.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира являются канадцы.

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