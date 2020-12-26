Российские пловцы-подводники узнают к концу января, под каким флагом поедут на ЧМ в Томск

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федерация подводного спорта России в настоящее время не имеет четкой информации о том, в каком статусе будут выступать отечественные спортсмены на домашних чемпионатах мира, которые пройдут в июле 2021 года в Томске. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор федерации Татьяна Карташева.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до 16 декабря 2022 года российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. Запрет на выступления под российским флагом распространяется только те мировые первенства, организаторами которых являются международные спортивные федерации и объединения, являющиеся подписантами Всемирного антидопингового кодекса.

"У нас пока нет четкого понимания, сможет ли сборная России выступить под флагом своей страны на домашнем чемпионате мира в Томске. Этим вопросом занимается международная федерация. Думаю, какая-то ясность в этом вопросе наступит к концу января", - сказала Карташева.

Чемпионат мира по плаванию в ластах и чемпионат мира по дайвингу первоначально должны были состояться в Томске в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса в апреле было принято решение перенести эти соревнования на следующий год.

В 2021 году в России также пройдут чемпионаты мира по парашютному спорту (Кемеровская область, август) и кикбоксингу (Москва, ноябрь). Эти виды спорта не входят в олимпийскую программу, как и плавание в ластах и дайвинг.