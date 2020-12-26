В Петрозаводске к 2022 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс "Динамо"

ТАСС, 26 декабря. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Динамо" со спортивным залом площадью 1 077 кв. м, пригодным для проведения соревнований всероссийского уровня, построят в Петрозаводске к 2022 году. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Карелии.

"Проект строительства ФОК "Динамо" в Петрозаводске получил поддержку. <...> Завершение строительства и ввод в эксплуатацию спортивного объекта "Динамо" запланированы на 2022 год, накануне 100-летия общества "Динамо", - говорится в сообщении пресс-службы.

Комплекс будет включать универсальный спортивный зал для проведения спортивных мероприятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и по другим видам спорта. В зале предусмотрено устройство профессионального многослойного напольного покрытия стоимостью более 6 млн рублей, трибун для зрителей, двух борцовских ковров для проведения тренировочных занятий и официальных соревнований по самбо и боевому самбо. Это даст возможность проводить всероссийские соревнования по этим видам спорта.