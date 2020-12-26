Фигуристка Павлюченко назвала бронзу чемпионата России лучшим подарком на день рождения

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Третье место на чемпионате России в соревнованиях спортивных пар стало лучшим подарком ко дню рождения для фигуристки Дарьи Павлюченко. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин получили за произвольную программу 144,38 балла, суммарно за обе программы фигуристы набрали 221,39 балла и стали третьими

"Наверно, с улыбкой будем возвращаться домой. Даше 31 декабря исполнится 18 лет", - отметил Ходыкин.

"Эта бронза - мой лучший подарок ко дню рождения, - сказала Павлюченко. - Мы довольны, что смогли показать историю, целостность программы, передать музыку. Для нас это, наверное, самое главное. Нам удалось более стабильно кататься, мы месяц готовились к чемпионату".