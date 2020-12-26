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Футбол в Англии

"Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 2:2
Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Юри Тилеманс ("Лестер") EPA-EFE/Glyn Kirk
Описание
Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Юри Тилеманс ("Лестер")
© EPA-EFE/Glyn Kirk

ТАСС, 26 декабря. "Лестер" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:2 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Харви Барнс (31-я минута) и Джейми Варди (85). У проигравших отличились Маркус Рэшфорд (23) и Бруну Фернандеш (79).

Рэшфорд забил свой 50-й гол в составе "Манчестер Юнайтед" в премьер-лиге. Он достиг этой отметки в возрасте 23 лет 56 дней. Только два игрока забивали 50 мячей в премьер-лиге в составе команды в более молодом возрасте - Уэйн Руни (22 года 157 дней) и Криштиану Роналду (22 года 341 день).

В турнирной таблице "Лестер" занимает второе место, набрав 28 очков, "Манчестер Юнайтед" с 27 очками расположился строчкой ниже.

В следующем туре "Лестер" 28 декабря в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" примет "Вулверхэмптон".

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