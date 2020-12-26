Козловский: парное катание на чемпионате России было единственным полноценным видом

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Козловский гордится за соревнования спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, поскольку это был единственный вид, в котором выступили все сильнейшие спортсмены страны. Такое мнение Козловский высказал журналистам после выступления.

Первыми по итогам короткой и произвольной программ стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов - 228,23 балла (80,65 балла в короткой программе и 147,58 балла в произвольной программе). Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в активе которых 224,99 балла (77,48+147,51), третьими - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 221,39 балла (77,01+144,38).

"Парное катание на этом чемпионате России - единственный полноценный вид, тут присутствуют все топы без исключения. Ни у девочек, ни у мальчиков, ни в танцах нет полного состава, - отметил Козловский. - Приятно, что наш вид удерживает звание силового, волевого вида спорта".

"Хочу поздравить ребят [Тарасову и Морозова] с победой. Понимаю, насколько для них это важно. Приятно соревноваться с сильными, понимаю, что это предолимпийский непростой сезон, в российском парном катании сильнейшая конкуренция, и уверен, это положительно скажется на динамике вида спорта в нашей стране", - подчеркнул Козловский.