Гусман: мама поддерживала Каспарова практически до последнего своего дня

О смерти Клары Шагеновны Каспаровой стало известно в субботу.

"Гарик очень рано потерял из-за онкологического заболевания своего отца, и все заботы по его воспитанию легли на плечи матери. Это была классическая бакинская семья, где у отца Аиды, как мы тогда звали мать Гарика, было две сестры, одна из которых была замужем за азербайджанцем, другая - за армянином, а она сама - за евреем. И именно отец маленького двухлетнего Гарика Ким Моисеевич обучил его первым шахматным ходам", - рассказал Гусман.

"Когда Гарику после ухода отца исполнилось буквально семь лет, мне позвонила его мама, а я работал тогда в бакинском горкоме комсомола, и попросила записать его в шахматную школу бакинского Дворца пионеров. Вместе с ней и его родным дядей Леонидом Вайнштейном мы привели Гарика во Дворец пионеров к его первому тренеру Олегу Приворотскому. С первых же дней Гарик показывал удивительные шахматные таланты и каждый вечер он занимался с мамой шахматами, приходя после занятий в школе и шахматной секции. Надо отдать должное ее материнскому таланту: потеряв совсем молодой мужа, она всю свою жизнь посвятила Гарику и была всегда для него главным наставником, а в чем-то, если говорить не о спортивной части, и его главным тренером", - добавил он.

Гарик обращался к матери практически до конца ее жизни

"Приходилось слышать, что опека мамы для Гарика была даже чрезмерной. Но я убежден, если бы не такое влияние на него, не помощь матери, он никогда бы не приобрел тех черт характера, которые позволили ему стать великим чемпионом мира. Гарик обращался к матери за помощью и советом практически до последних ее дней", - рассказал Михаил Гусман.

С Каспаровым и его мамой связана одна памятная фотография, снятая в 1979 году, вспомнил он. "На ней 16-летний Гарик и его мама на встрече с Гейдаром Алиевым (на тот момент первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР - прим. ТАСС) после турнира в Баня-Луке, после которого Гарик получил звание мастера спорта международного класса. Фотография интересна в том плане, что Алиев принимал еще совсем молодого спортсмена, и говорит о том, какое внимание он ему оказывал", - отметил первый заместитель гендиректора ТАСС.

Гусман рассказал о влиянии игры Каспарова на шахматистов в Баку. "Будучи воспитанником бакинской шахматной школы, Гарик создал своим примером целую плеяду прекрасных бакинских шахматистов и по сей день являющихся первыми номерами мировых шахмат. Став уже взрослым человеком и большим шахматным мастером, Гарик, насколько я знаю, всегда и во всем за самой главной помощью в своей жизни обращался к матери. Так было до самого ее последнего дня", - вспомнил он.