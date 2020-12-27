Месси назвал Гвардиолу и Луиса Энрике лучшими тренерами

ТАСС, 27 декабря. Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси считает Хосепа Гвардиолу и Луиса Энрике лучшими тренерами, под руководством которых играл. Комментарий футболиста приводит испанская газета Marca.

"У Пепа есть что-то особенное, он заставляет вас видеть вещи его глазами. Он точно скажет вам, как нужно атаковать, чтобы победить. Мне повезло, что у меня было много времени с Гвардиолой и Луисом Энрике, двумя лучшими тренерами. Благодаря им я сильно вырос в футболе и приобрел тактическую мудрость, которую они мне передали", - сказал Месси.

Гвардиола был главным тренером "Барселоны" с 2008 по 2012 год, за это время он вместе с клубом трижды становился чемпионом Испании и дважды обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Также он по три раза приводил команду к победе в Кубке и Суперкубке Испании.

Луис Энрике возглавлял каталонский клуб с 2014 по 2017 год, при нем клуб дважды выигрывал чемпионат Испании и кубок страны, а также один раз Суперкубок УЕФА.

Нынешним главным тренером "Барселоны" является нидерландец Рональд Куман.