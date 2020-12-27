Лавров рассказал, что продолжает играть в футбол по воскресеньям

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которому в этом году исполнилось 70 лет, в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал, что продолжает играть в футбол раз в неделю, по воскресеньям.

"Да, "бегаю" по воскресеньям", - сказал министр, отвечая на вопрос о его увлечении футболом.

Глава МИД России рассказал, что перед тем, как начать играть в футбол, в детстве он занимался хоккеем. "У нас была команда "Золотая шайба". К валенкам привязывали полозья. Нормальные коньки тогда еще были не у всех, но играли, - отметил он. - Играл даже в МГИМО, когда поступил, первые два курса. Потом, когда близорукость стала развиваться, а контактных линз еще не было, это как-то само собой отпало - я уже плохо шайбу видел".

Лавров признался, что и сейчас мог бы в принципе встать на коньки, однако его "футбол уже захватил". Еще одним спортивным увлечением главы российского внешнеполитического ведомства, как известно, является рафтинг. "Занимаюсь тысячу лет рафтингом, но не спортивным, а туристическим - Алтай, Урал", - пояснил министр.