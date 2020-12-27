Лавров считает систему "осень - весна" неподходящей для чемпионата России по футболу

"Не хочу никого обижать, но система "осень - весна", мне кажется, не для нас. Футбол происходит на грязных, мокрых полях. И это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года. Мы как-то жили с системой "весна - осень" в СССР. Переход на нынешнюю систему, состоявшийся несколько лет назад, обуславливался необходимостью сделать максимально комфортные условия для команд, попадающих в еврокубки, чтобы от выигрыша трофея до еврокубка было меньше времени. Вот мы имеем результат", - сказал министр.

Лавров также напомнил о предложениях реформ российского футбольного чемпионата. В частности, о расширении премьер-лиги с 16 до 18 клубов. "Убежден, что-то надо делать. Частота, регулярность выступлений напрямую сказывается на скоростях, выносливости, способности быстро решать комбинационные задачи на поле, а не "таскать" мяч в надежде на какой-то дальний навес, на то, что какой-то там "столб" выпрыгнет и головой постарается что-то сделать", - отметил он.

Министр указал, что одним из ключевых отличий российского футбола от европейского является именно частота игр у клубов. "Наши играют раз в неделю, за редчайшими исключениями в виде тех, кто пробился в еврокубки, но это бывает пару месяцев в году. Весь остальной сезон - игра раз в неделю. Смотришь параллельно на Английскую премьер-лигу, на Испанию, Италию, Германию, где две игры в неделю - это норма. Конечно, там совершенно другая спортивная, физическая форма у игроков и, соответственно, другие скорости", - добавил глава МИД.

В то же время Лавров не считает лимит на легионеров злом для отечественного чемпионата, поскольку "какая-то степень защиты российского футбола должна существовать". "Другое дело, что к этой задаче нужно подходить вкупе с проблемой финансового вознаграждения, - продолжил министр. - Не владею этой проблемой, но от многих слышал, в том числе от зарубежных коллег, что к нам едут спортсмены, которых прельщают более высокие заработки. Видимо, речь не о первых лицах, лидерах команд. Но если брать средний уровень, то логика такая. Если так продолжится, то наши игроки будут получать меньше возможностей набирать силу и по этой причине тоже".

В сезоне-2020/21 Россия была представлена в еврокубках шестью клубами, но два из них сошли с дистанции еще в сентябре на ранних стадиях квалификации. Затем петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" заняли четвертые места в группах Лиги чемпионов, не сумев пробиться в весеннюю стадию. Столичный ЦСКА стал четвертым в группе Лиги Европы. Последний представитель РФ на международной арене в этом сезоне футбольный клуб "Краснодар" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с загребским "Динамо".