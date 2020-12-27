Москвина: решение о новых стартах перед ЧМ вселяет в фигуристов уверенность и мотивацию

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) своим решением о проведении дополнительных стартов перед чемпионатом мира вселяет в спортсменов и их тренеров уверенность в завтрашнем дне и дополнительную мотивацию. Такое мнение ТАСС высказала известный российский тренер парного катания, вице-президент ФФККР Тамара Москвина.

В воскресенье исполком ФФККР в связи с отменой чемпионата Европы и юниорского чемпионата мира принял решение о рассмотрении плана проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров. Они состоятся в феврале и марте, по их итогам будет определен окончательный состав сборной на мировое первенство.

"Я принимала участие в этом заседании и думаю, что исполком пришел к правильному решению в нынешней ситуации, которую диктует сложная эпидемиологическая обстановка, а также отмена чемпионата Европы. Между чемпионатом России и чемпионатом мира получается очень большой перерыв, и спортсменам будет предоставлено право показать свое возросшее или наоборот мастерство, и это правильно", - сказала Москвина.

Также решением ФФККР в состав сборной на чемпионат мира гарантированно попадут победители национального чемпионата в Челябинске. Таким образом, у лидеров сборной еще будет возможность отстоять свое право на участие в главном старте сезона на дополнительных стартах.

"То, что федерация дополнительно изыскивает возможность и планирует провести дополнительные соревнования, очень здорово, - подчеркнула тренер. - Она не бросает спортсменов без подготовки, без участия в соревнованиях, сохраняя мотивацию, необходимость дальнейшей работы, развития, вселяет в спортсменов, тренеров, руководителей подготовки уверенность в том, что фигурное катание существует, что оно выживет во время пандемии".

Победителями чемпионата России стали одиночники Анна Щербакова, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также танцевальный дуэт Александра Степанова / Иван Букин.