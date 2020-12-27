Контрольные прокаты российских фигуристов в 2021 году пройдут в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы проведут открытые контрольные прокаты перед стартом следующего сезона в Челябинске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Соответствующая договоренность была достигнута в воскресенье между руководством федерации и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Как рассказали в пресс-службе федерации, Текслер объявил о решении на встрече с фигуристами перед показательными выступлениями на чемпионате России, которые проходят 27 декабря.

В 2016 и 2017 годах контрольные прокаты проходили в Сочи, позднее - в Москве.