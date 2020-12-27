Медведева чисто откатала показательный номер с тройным сальховом на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева выступила с показательным номером на гала-шоу чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом корреспондент ТАСС сообщает с места событий.

Медведева выступила с композицией под песню Анны Герман "Эхо любви", чисто откатав программу с тройным сальховом. Болельщики вывесили для Медведевой плакат со словами "Любим, скучаем, ждем!"

Фигуристка не выступала на чемпионате России из-за болезни. Осенью она испытывала сильные боли в спине, затем перенесла коронавирус с поражением легких.