Плющенко: фигуристка Трусова выступала на уколах на чемпионате России

Трусова заняла третье место в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске, набрав по сумме двух программ 246,37 балла. Первой стала Анна Щербакова (264,10), второй - Камила Валиева (254,01). Ранее Трусова сообщала, что выступала на декабрьском этапе Гран-при России с травмой.

ТАСС, 27 декабря. Александра Трусова из-за травмы выступала на уколах на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом в своем аккаунте в Instagram заявил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

"Хочу сказать огромное спасибо моей спортсменке Александре Трусовой за два чистых эмоциональных проката, - написал Плющенко. - Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний день. Я знаю одно, что с твоей силой и характером, желанием учиться новому, ты добьешься самых высоких вершин в нашем виде спорта".

Плющенко отметил, что не считает третье место Трусовой поражением. "Как правильно сказали великая Татьяна Анатольевна Тарасова и многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи - ты никому не проиграла вчера, мы никому не проиграли. Спортивная соревновательная жизнь - это забег на длинную дистанцию, борьба только начинается", - добавил он.

Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года и финала Гран-при сезона-2019/20. В межсезонье 16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.