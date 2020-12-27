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Мировой футбол

Левандовский стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

В номинации "Игрок века" победил португалец Криштиану Роналду
Роберт Левандовский EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Роберт Левандовский
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 27 декабря. Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский получил премию лучшему футболисту 2020 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в Дубае.

Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации "Игрок века" победил португалец Криштиану Роналду, лучшим тренером года признали наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика, а лучшим тренером столетия - Хосепа Гвардиолу. Награды за выдающуюся футбольную карьеру получили испанские голкипер Икер Касильяс и защитник Жерар Пике. Лучшим клубом 21-го столетия был назван мадридский "Реал", а командой 2020 года - "Бавария".

В сезоне-2019/20 Левандовский с "Баварией" стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и сделал 10 голевых передач, показав лучшую результативность за сезон в своей карьере. Ранее он был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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