Левандовский стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

ТАСС, 27 декабря. Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский получил премию лучшему футболисту 2020 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в Дубае.
Congratulations to ROBERT LEWANDOWSKI on winning the Globe Soccer Award for the PLAYER OF THE YEAR 2020#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/OXU71oMIvl— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации "Игрок века" победил португалец Криштиану Роналду, лучшим тренером года признали наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика, а лучшим тренером столетия - Хосепа Гвардиолу. Награды за выдающуюся футбольную карьеру получили испанские голкипер Икер Касильяс и защитник Жерар Пике. Лучшим клубом 21-го столетия был назван мадридский "Реал", а командой 2020 года - "Бавария".
В сезоне-2019/20 Левандовский с "Баварией" стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и сделал 10 голевых передач, показав лучшую результативность за сезон в своей карьере. Ранее он был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).