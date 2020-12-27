СМИ: "Реал" интересуется 20-летним футболистом "Манчестер Сити" Фоденом

ТАСС, 27 декабря. Испанский футбольный клуб "Реал" заинтересован в приобретении полузащитника английского "Манчестер Сити" Фила Фодена. Об этом сообщает издание The Mirror .

Отмечается, что "Реал" на протяжении нескольких лет следит за Фоденом. 20-летний игрок в нынешнем сезоне лишь дважды выходил в стартовом составе "Манчестер Сити" в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). По информации издания, испанский клуб хочет воспользоваться этой ситуацией.

Действующий контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 2024 года.

"Манчестер Сити" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков после 14 туров. "Реал" идет вторым в чемпионате Испании с 32 очками в 15 матчах.

Фоден является воспитанником "Манчестер Сити", за основной состав играет с 2017 года. Всего в нынешнем сезоне футболист принял участие в 18 матчах в различных турнирах и отметился в них пятью голами и четырьмя результативными передачами.