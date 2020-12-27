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Футбол в Испании

СМИ: футболист "Реала" Иско просит выставить его на трансфер после конфликта с Рамосом

Капитан королевского клуба считает, что Иско заслуженно не получает место в составе
Иско и Серхио Рамос EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Иско и Серхио Рамос
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 27 декабря. Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Иско попросил выставить его на трансфер после конфликта, возникшего у него с капитаном команды Серхио Рамосом. Об этом сообщает портал Diario Gol.

Отмечается, что игроки "Реала" недовольны тем, как работает 28-летний футболист и считают, что он заслуженно не получает места в составе. Также недовольство Иско выразил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Между Иско и Рамосом возник конфликт на почве того, что капитан раскритиковал испанского полузащитника.

Иско просит выставить его на трансфер во время зимнего окна, он нацелен на участие в еврокубках весной.

Иско является игроком "Реала" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. "Реал" занимает вторую строчку в чемпионате Испании, набрав 32 очка в 15 матчах.

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