{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Вашингтон" подписал пробный контракт с 39-летним голкипером Крэйгом Андерсоном

Основным голкипером команды в сезоне должен стать Илья Самсонов
Крэйг Андерсон AP Photo/Josie Lepe
Описание
Крэйг Андерсон
© AP Photo/Josie Lepe

ТАСС, 27 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" заключил пробный контракт с 39-летним вратарем Крэйгом Андерсоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему

На счету голкипера 648 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за "Чикаго", "Флориду", "Колорадо" и "Оттаву", за последнюю команду он выступал на протяжении десяти сезонов. В сезоне-2019/20 Андерсон провел 34 матча, одержал 13 побед. Процент отраженных бросков американца составил 90,2%, коэффициент надежности - 3,25.

В межсезонье "Вашинтон" расстался с обладателем "Везина трофи" Брэйденом Холтби. Ожидается, что основным голкипером команды станет 23-летний россиянин Илья Самсонов. Также за столичный клуб выступают нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
Футбол в Англии
"Ливерпуль" упустил победу над "Вест Бромвичем" в матче чемпионата Англии по футболу
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью