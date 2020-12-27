"Вашингтон" подписал пробный контракт с 39-летним голкипером Крэйгом Андерсоном

ТАСС, 27 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" заключил пробный контракт с 39-летним вратарем Крэйгом Андерсоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На счету голкипера 648 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за "Чикаго", "Флориду", "Колорадо" и "Оттаву", за последнюю команду он выступал на протяжении десяти сезонов. В сезоне-2019/20 Андерсон провел 34 матча, одержал 13 побед. Процент отраженных бросков американца составил 90,2%, коэффициент надежности - 3,25.

В межсезонье "Вашинтон" расстался с обладателем "Везина трофи" Брэйденом Холтби. Ожидается, что основным голкипером команды станет 23-летний россиянин Илья Самсонов. Также за столичный клуб выступают нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.