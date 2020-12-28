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Мировой футбол

"Белененсеш" с россиянином Крицюком в воротах проиграл "Спортингу" в чемпионате Португалии

Бывший футболист "Динамо" и "Тамбова" Кардозу забил гол и не смог реализовать пенальти
Станислав Крицюк (слева) EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA
Описание
Станислав Крицюк (слева)
© EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

ТАСС, 28 декабря. "Спортинг" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Португалии по футболу обыграл "Белененсеш" со счетом 2:1. Матч прошел в Оэйраше на стадионе "Насьональ до Хамор".

В составе победителей голами отметились Тиагу Томаш (5-я минута) и игравший в прошлом сезоне за московский "Локомотив" Жоау Мариу (24). У "Белененсеша" отличился Мигель Кардозу (14), на 16-й минуте он же не реализовал пенальти. Кардозу ранее выступал за московское "Динамо" и "Тамбов". На 78-й минуте защитник "Белененсеша" Томас Рибейро получил вторую красную карточку и покинул поле.

В стартовом составе "Белененсеша" на поле вышел российский вратарь Станислав Крицюк. Он перешел в португальский клуб в сентябре. До этого голкипер выступал за "Краснодар", а также португальские "Брагу" и "Риу Аве". Матч против "Спортинга" стал для него пятым за новый клуб, до этой встречи он не пропускал больше одного мяча в составе "Белененсеша".

"Спортинг" лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 29 очков после 11 туров. "Белененсеш" с 11 очками идет на 12-м месте. В следующем туре "Спортинг" 2 января примет "Брагу", а "Белененсеш" двумя днями позднее на выезде сыграет против "Жил Висенте".

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