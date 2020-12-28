Роджер Федерер пропустит Australian Open

ТАСС, 28 декабря. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2021 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Тони Годсик, комментарий которого приводит агентство Associated Press.

Федерер получил травму на Australian Open в январе 2020 года, в феврале он сыграл выставочный матч против испанца Рафаэля Надаля в ЮАР, после чего перенес две операции на колене и пропустил оставшуюся часть сезона.

"Роджер решил не играть на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе - это вернуться в соревновательный теннис после Открытого чемпионата Австралии", - сообщил Годсик.

"На этой неделе мы обсудим участие в турнирах, которые пройдут в конце февраля, а затем составим расписание на оставшуюся часть года", - добавил он.

Открытый чемпионат Австралии традиционно является первым в сезоне среди турниров серии Большого шлема. В прошлом году в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском - американка София Кенин. В начале декабря директор Australian Open Крэйг Тили сообщил, что старт турнира перенесен на три недели, соревнования должны начаться 8 февраля.

Федереру 39 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде он выиграл 20 титулов. По этому показателю он делит первое место с Надалем. На Australian Open Федерер побеждал шесть раз.