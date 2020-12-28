Сборная Канады обыграла команду Словакии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 28 декабря. Сборная Канады победила команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:1. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Шайбы у победителей забросили Джордан Спенс (5-я минута), Филлип Томазино (57) и Джек Куинн (60). У проигравших отличился Мартин Хромьяк (59).

После двух матчей в группе A сборные Канады и Финляндии набрали по 6 очков. Далее следуют команды Словакии (3), Швейцарии (0) и Германии (0).

В следующем матче команда Канады сыграет против швейцарцев 30 декабря (начало - 02:00 мск), словаки встретятся с немцами 29 декабря (05:30 мск).

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.