Сборная Канады обыграла команду Словакии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 28 декабря. Сборная Канады победила команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:1. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
Шайбы у победителей забросили Джордан Спенс (5-я минута), Филлип Томазино (57) и Джек Куинн (60). У проигравших отличился Мартин Хромьяк (59).
После двух матчей в группе A сборные Канады и Финляндии набрали по 6 очков. Далее следуют команды Словакии (3), Швейцарии (0) и Германии (0).
В следующем матче команда Канады сыграет против швейцарцев 30 декабря (начало - 02:00 мск), словаки встретятся с немцами 29 декабря (05:30 мск).
Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Канада
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|19-3
|6
|2
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-4
|6
|3
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|3
|4
|Швейцария
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-5
|0
|5
|Германия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5-21
|0
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|7-1
|3
|2
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|3
|3
|США
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14-5
|3
|4
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-7
|0
|5
|Австрия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-11
|0