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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду Словакии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 28 декабря. Сборная Канады победила команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:1. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Шайбы у победителей забросили Джордан Спенс (5-я минута), Филлип Томазино (57) и Джек Куинн (60). У проигравших отличился Мартин Хромьяк (59).

После двух матчей в группе A сборные Канады и Финляндии набрали по 6 очков. Далее следуют команды Словакии (3), Швейцарии (0) и Германии (0).

В следующем матче команда Канады сыграет против швейцарцев 30 декабря (начало - 02:00 мск), словаки встретятся с немцами 29 декабря (05:30 мск).

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

МЧМ-2021 по хоккею. Группа А
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Канада220000019-36
2Финляндия22000009-46
3Словакия21000012-33
4Швейцария20000021-50
5Германия20000025-210
МЧМ-2021 по хоккею. Группа В
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швеция11000007-13
2Россия11000005-33
3США210000114-53
4Чехия10000011-70
5Австрия10000010-110

 

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