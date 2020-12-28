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Футбол во Франции

СМИ: ПСЖ согласовал контракт с тренером Почеттино

Аргентинский специалист сменит немца Томаса Тухеля

ТАСС, 28 декабря. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" согласовал контракт аргентинским тренером Маурисио Почеттино. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

Отмечается, что ПСЖ достиг договоренности о досрочном расторжении соглашения с немецким специалистом Томасом Тухелем, который работал главным тренером французской команды с 2018 года.

Почеттино 48 лет, ранее он работал в испанском "Эспаньоле", английских "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме", с которым в сезоне-2018/19 впервые в истории клуба дошел до финала Лиги чемпионов.

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