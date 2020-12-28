Стал известен состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону

ТАСС, 28 декабря. Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом мужской команды на январские этапы Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В состав вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.

Окончательный состав сборной определился по итогам чемпионата и Кубка России в Ижевске. Логинов, Гараничев, Латыпов и Елисеев получили право выступить в январе на Кубке мира за счет результатов, показанных ими на декабрьских этапах. Стрельцов набрал наибольшее количество очков в гонках в Ижевске, Малиновский является лидером Кубка России, а Бабиков включен в состав национальной команды тренерским решением.

Также стал известен состав сборной России на Кубок Международного союза биатлонистов (IBU). Во втором по значимости турнире мирового биатлона выступят Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в германском Оберхофе 8-10 и 13-17 января, два первых этапа Кубка IBU - в германском Арбере (14-17 и 20-23 января).