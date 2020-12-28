Майгуров объяснил включение биатлониста Бабикова в состав сборной на январские этапы КМ

ИЖЕВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Биатлонист Антон Бабиков, который принял участие только в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке" и не набрал очков, попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, так как тренерский штаб видит в нем надежного стрелка. Об этом журналистам в понедельник в Ижевске сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Ранее в СБР сообщили, что в состав сборной на январские этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков. Бабиков попал в команду тренерским решением.

"Тренеры его видят как надежного стрелка, он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на Кубке мира, - сказал Майгуров. - В данном случае, я думаю, решение тренеров было связано именно с этим. Плюс Антон переболел [коронавирусом], тренеры считают, что весь его потенциал не исчерпан и он еще может набрать спортивную форму".

Майгуров отметил, что Никита Поршнев, который вошел в состав сборной на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), по заверению тренера, наберет высокую физическую форму к январским стартам.

Мы разговаривали с Сергеем Белозеровым сегодня утором именно по этому вопросу. Никита тоже переболел [коронавирусом] в этом году, в данном случае старший тренер резервной команды заверил, что Никита будет в достаточно высокой спортивной форме. В этом плане я склонен доверять тренерам, которые работают со спортсменами", - добавил Майгуров.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в германском Оберхофе 8-10 и 13-17 января, седьмой - в итальянском Антхольце (21-24 января), два первых этапа Кубка IBU - в германском Арбере (14-17 и 20-23 января).

Решение CAS не повлияет на допуск Логинова на чемпионат мира

Майгуров считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не повлияет на допуск Логинова на чемпионат мира 2021 года. 17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

"Сейчас IBU для себя примет определенные стандарты, по идее, ничего не должно помешать, потому что спортсмен отбыл дисквалификацию и на общих правах соревнуется сегодня на Кубке мира. Не думаю, что будут дополнительные санкции в отношении Александра", - сказал Майгуров.

В 2013 году Логинов был временно отстранен СБР от соревнований после подозрительного результата допинг-пробы, в 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке 9-21 февраля 2021 года.