Суд обязал друга Конора Макгрегора выплатить менеджеру более 5 млн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский менеджер Артем Харланов отсудил более 5 млн рублей у бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артема Лобова. Об этом ТАСС сообщили в возглавляемой Харлановым компании Gagarin Sports Management.

"19 марта 2020 года Советский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил исковые требования основателя Gagarin Sports Management Артема Харланова к бойцу ММА [смешанных единоборств] Артему Лобову, по решению суда боец обязан возместить агентское вознаграждение, предусмотренное условиями соглашения. На это решение Лобов обратился с жалобой в апелляционную инстанцию Нижегородского областного суда, которая вынесла отказ 11 ноября, после чего решение Советского районного суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

В судебном решении отражено, что Лобов "не исполнял условия контракта надлежащим образом, а именно не выплачивал обозначенное в контракте менеджерское вознаграждение, а также вел переговоры о своих последующих боях с третьими лицами в обход подписанного агентского соглашения".

"Суд в своем решении установил, что между Харлановым и Лобовым было заключено эксклюзивное агентское соглашение, в соответствии с которым агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Лобова юридические и иные действия, указанные в пунктах соглашения, от его имени и за его счет. Харланов занимался продвижением спортсмена, заключал договоры с промоушенами FNG, UFC и BKFC, в процессе чего повысил гонорар Лобова за участие в поединках до 150 тысяч долларов, а также занимался созданием медийного образа спортсмена. Данное судебное рассмотрение длилось более года, так как представители Лобова всячески затягивали судебный процесс, до последнего отрицая тот факт, что Артем подписал это агентское соглашение. Однако после предъявленных Харлановым доказательств и проведенной экспертизы была доказана подлинность подписанного агентского соглашения", - отметили в компании.

В компании сообщили, что суд установил задолженность Лобова перед Харлановым в размере 5 173 200 рублей. При этом менеджер может подать еще один иск к Лобову на сумму более 10 млн рублей.

Лобов является бывшим бойцом UFC и другом бывшего чемпиона организации ирландца Конора Макгрегора. Всего в послужном списке 34-летнего спортсмена 13 побед, 15 поражений, 1 ничья в смешанных единоборствах.