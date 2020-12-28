Чернышенко: Декада спорта и здоровья в стране пройдет на открытом воздухе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Традиционная Декада спорта и здоровья в России пройдет на открытом воздухе. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Мероприятия пройдут с 1 по 10 января во всех регионах страны. Декада спорта проводится ежегодно, организатором выступает Министерство спорта России при участии органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Ее главная задача - привлечь население, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, к занятиям физической культурой и спортом, повысить активность во время продолжительных новогодних каникул.

"Это отличный праздник спорта, который проводится уже на протяжении десятилетия и пользуется большой популярностью по всей стране, - сказал Чернышенко. - Неважно, сколько лет, какая физическая подготовка у человека, главное - большое желание выйти на улицу с семьей, друзьями, встать на коньки или собрать хоккейную команду. Например, в Севастополе организуют новогодний легкоатлетический пробег "Забег обещаний" и соревнования по дрон-рейсингу, в Карелии проведут эстафету по скандинавской ходьбе и соревнования по футболу на снегу, а в Тыве - открытый турнир по пешему хоккею. В этот раз все спортивные мероприятия пройдут с учетом ограничений, которые действуют в регионах, и исключительно на открытом воздухе, что требует новая реальность, думаю, чемпионаты на природе станут только преимуществом предстоящего праздника".

В рамках Декады спорта и здоровья пройдут различные спортивные мероприятия, в том числе спартакиады, чемпионаты, первенства, турниры по хоккею с шайбой, хоккею с мячом и другим видам спорта. Кроме того, будут организованы спортивные праздники, фестивали, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах и санках. Планируется, что в декаде 2021 года примут участие порядка 5 млн человек.