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Фигурное катание

Фигуристам Панфиловой и Рылову присвоены звания мастеров спорта международного класса

Также этого звания удостоена гимнастка Анастасия Агафонова

ТАСС, 28 декабря. Победителям юношеских Олимпийских игр в соревнованиях спортивных пар Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову присвоены звания мастеров спорта международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Также звание мастера спорта международного класса присвоено серебряной чемпионке мира по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Анастасии Агафоновой.

Панфиловой 17 лет, Рылову - 19. Они становились победителями юниорского чемпионата мира 2020 года и финала юниорского Гран-при сезона-2019/20.

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Фигурное катание
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