{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Австрии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Шведы продлили свою беспроигрышную серию в рамках группового этапа до 54 матчей

ТАСС, 29 декабря. Сборная Швеции одержала победу над командой Австрии со счетом 4:0 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

На эту тему

Шайбы забросили Ноэль Гунлер (18, 32-я минуты), Теодор Нидербах (25) и Лукас Рэймонд (53).

Сборная Швеции продлила свою беспроигрышную серию в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира до 54 матчей. Последнее поражение было зафиксировано 31 декабря 2006 года, тогда команда проиграла сборной США в овертайме (2:3).

Команды Швеции и Австрии выступают в группе B, где также играют сборные России, Чехии и США. После двух матчей шведские хоккеисты имеют в активе шесть очков, сборная Австрии не набрала ни одного. Россияне, американцы и чехи набрали по три очка.

Свой следующий матч обе команды проведут против сборной России. Австрийцы сыграют с подопечными Игоря Ларионова 30 декабря, шведы - 31 декабря, обе встречи начнутся в 05:30 мск.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

МЧМ-2021 по хоккею. Группа В
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швеция220000011-16
2США210000114-53
3Россия21000015-53
4Чехия21000013-73
5Австрия20000020-150

 

НХЛ
Капитан молодежной сборной Канады Дак может пропустить регулярный чемпионат НХЛ
19-летний форвард сломал запястье в товарищеском матче против сборной России 24 декабря
Читать полностью