Сборная Швеции обыграла команду Австрии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 29 декабря. Сборная Швеции одержала победу над командой Австрии со счетом 4:0 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
Шайбы забросили Ноэль Гунлер (18, 32-я минуты), Теодор Нидербах (25) и Лукас Рэймонд (53).
Сборная Швеции продлила свою беспроигрышную серию в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира до 54 матчей. Последнее поражение было зафиксировано 31 декабря 2006 года, тогда команда проиграла сборной США в овертайме (2:3).
Команды Швеции и Австрии выступают в группе B, где также играют сборные России, Чехии и США. После двух матчей шведские хоккеисты имеют в активе шесть очков, сборная Австрии не набрала ни одного. Россияне, американцы и чехи набрали по три очка.
Свой следующий матч обе команды проведут против сборной России. Австрийцы сыграют с подопечными Игоря Ларионова 30 декабря, шведы - 31 декабря, обе встречи начнутся в 05:30 мск.
Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11-1
|6
|2
|США
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14-5
|3
|3
|Россия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|3
|4
|Чехия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-7
|3
|5
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0-15
|0