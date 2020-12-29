"Бруклин" без Дюранта и Ирвинга уступил "Мемфису" в матче регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 29 декабря. "Мемфис" в гостях со счетом 116:111 одержал победу над "Бруклином" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась в овертайме. Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Карис Леверт, сделавший дабл-дабл (28 очков + 11 результативных передач). 28 очков также набрал игрок "Мемфиса" Кайл Андерсон, а его одноклубник Йонас Валанчунас сделал дабл-дабл (14 очков + 14 подборов).

Баскетболисты "Бруклина" Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант пропускали игру, так как тренерский штаб предоставил им день отдыха. Оба игрока являются лидерами команды по среднему количеству очков, набранных за игру, - 29,3 на счету Ирвинга и 26,7 у Дюранта. Самый результативный баскетболист "Мемфиса" Джан Морант (36,0 очка в среднем за игру) покинул площадку в конце второй четверти из-за травмы ноги.

"Бруклин" потерпел второе поражение подряд. В понедельник команда Стива Нэша уступила "Шарлотт" (104:106). "Мемфис" одержал первую победу в рамках нового сезона НБА.

В других встречах игрового дня "Юта" обыграла "Оклахому" (110:109), "Атланта" была сильнее "Детройта" (128:120).

В следующем матче "Бруклин" примет "Атланту" 31 декабря, "Мемфис" в тот же день в гостях сыграет с "Бостоном".