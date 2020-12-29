Сборная Германии по хоккею обыграла команду Словакии в матче молодежного чемпионата мира

ТАСС, 29 декабря. Команда Германии победила в овертайме сборную Словакии со счетом 4:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

В составе победителей шайбы забросили Тим Штюцле (6-я и 29-я минуты), Флориан Элиаш (40), победная шайба на счету Марио Циммермана (64). За сборную Словакии отличились Михал Мразик (11, 35), Алексей Миклуха (24). Этот матч стал первым на турнире, который завершился в овертайме.

Команды выступают в группе А вместе со сборными Финляндии, Швейцарии и Канады. В активе словаков четыре очка после трех игр, немцев - два. Команды Канады и Финляндии набрали по шесть очков в двух матчах, Швейцарии - ни одного.

В заключительном матче группового этапа словаки 30 декабря встретятся с финнами, сборная Германии 31 декабря сыграет с командой Швейцарии.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира являются канадцы.