AIBA продлила соглашение с Международным агентством допинг-тестирования

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) продлила контракт с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIBA.

Соглашение включает в себя общее управление антидопинговой программой, контроль за соблюдением требований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и тестирования вне соревнований в течение 2021 года.

"AIBA выступает за принципы чистоты и честности в спорте. Она стала одной из первых международных федераций, использовавших услуги ITA для всей своей антидопинговой деятельности. С 2020 года нарушения антидопинговых правил передаются в антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) для вынесения судебного решения. Благодаря сотрудничеству с ITA и антидопинговым подразделением CAS AIBA следит за тем, чтобы для бокса действовала самая современная антидопинговая программа", - говорится в сообщении.