СМИ: матчи "Манчестер Сити" против "Челси" и "Манчестер Юнайтед" могут быть перенесены

ТАСС, 29 декабря. Встречи "Манчестер Сити" против "Челси" и "Манчестер Юнайтед" могут перенести из-за вспышки коронавируса у "горожан". Об этом сообщает портал The Athletiс .

В понедельник "Манчестер Сити" не смог провести матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Эвертона", в команде выявили несколько случаев заражения коронавирусом, в связи с чем проведение встречи было отложено.

По информации The Athletic, в команде из Манчестера зафиксировано семь активных случаев заражения за четыре дня. В ближайшее время будет проведено дополнительное тестирование, если среди сотрудников "Манчестер Сити" будут выявлены новые инфицированные, клуб может не получить разрешение на тренировки, что приведет к переносу матча АПЛ против "Челси" (3 января) и встречи 1/2 финала Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед" (6 января).

"Манчестер Сити" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 14 матчах. Лидирует "Ливерпуль", в активе которого 32 очка после 15 встреч.