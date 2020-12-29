"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Тухеля с поста главного тренера

ТАСС, 29 декабря. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт немца с ПСЖ истекал в мае 2021 года.

"Я хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его сотрудников за все, что они привнесли в клуб, - сказал исполнительный директор ПСЖ Насер аль-Хелаифи. - Томас вложил много энергии и энтузиазма в работу, и мы, конечно же, будем помнить хорошие моменты, которые пережили вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем".

Тухелю 47 лет, он возглавлял ПСЖ с 2018 года. Под его руководством клуб из Парижа дважды становился чемпионом Франции, обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил немецкой "Баварии" (0:1). Также Тухель работал в германских "Боруссии" из Дортмунда, с которой выиграл Кубок Германии, и "Майнце".