Футболист "Рубина" Кварацхелия заявил, что намерен вскоре перейти в европейский клуб

ТАСС, 29 декабря. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия планирует в скором времени покинуть российский чемпионат и перейти в европейский клуб. Комментарий игрока приводит Первый канал Грузии.

"Не могу сказать, что сменю команду [зимой], но знаю, что есть предложение, и переговоры ведутся. Но сейчас я не могу сказать вам точного ответа, у клуба есть позиция по этому поводу", - заявил Кварацхелия.

"Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет - играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд", - добавил он.

Кварацхелии 19 лет, он представляет "Рубин" с июля 2019 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал пять результативных передач. Во вторник Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии 2020 года. Также он играл за грузинский "Рустави" и на правах аренды представлял российский "Локомотив". За сборную Грузии он провел пять матчей и отметился одним голом.