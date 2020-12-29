Ковальчук проведет первый матч за "Авангард" 30 декабря

ТАСС, 29 декабря. Олимпийский чемпион Илья Ковальчук дебютирует в составе омского "Авангарда" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Куньлунем". Об этом Ковальчук сообщил на пресс-конференции.

Встреча между "Авангардом" и "Куньлунем" пройдет 30 декабря и начнется в 16:00 мск. Ковальчук подписал контракт с "Авангардом" 26 декабря.

"Вчера по прилете прошел медосмотр, сдал тест на коронавирус, все в порядке. Я готов физически и завтра буду играть. Пока не знаю, с кем буду играть, посмотрим, что решит тренер. Я готов играть, показывать себя, зарабатывать игровое время", - сказал Ковальчук.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", в 2001 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

"Авангард" в текущем регулярном чемпионате набрал 54 очка после 39 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.