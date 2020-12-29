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КХЛ

Ковальчук не исключил варианта возвращения в НХЛ в будущем

Форвард 26 декабря заключил контракт с омским "Авангардом"

ТАСС, 29 декабря. Нападающий омского "Авангарда" Илья Ковальчук не исключает, что в будущем вернется в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

"Авангард" объявил о подписании контракта с 37-летним Ковальчуком 26 декабря, соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью продления еще на один.

"Думал над решением недолго - спросил семью и быстро принял решение. Не то чтобы была какая-то надежда - я ждал конкретной команды, - сказал Ковальчук. - В той ситуации, которая сложилась в мире, я считал, что мне надо продолжать играть. Такой большой перерыв в моем возрасте это неправильно".

"Дверь в НХЛ я не закрывал. За "Авангардом" следил не так пристально. Последние матчи, когда уже было понимание, что я приеду в команду, видел", - добавил он.

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