Ковальчук заявил, что не вел переговоров о переходе в "Спартак"

ТАСС, 29 декабря. Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук не вел переговоров о переходе в московский "Спартак". Об этом Ковальчук сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

26 декабря Ковальчук подписал контракт с омским "Авангардом". Ранее портал Sport24 сообщил, что 37-летний Ковальчук рассматривает возможность перехода в "Спартак" до подписания контракта с одним из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Из "Спартака" на меня никто не выходил, переговоров не было", - сказал Ковальчук.

Ковальчук выступал за "Спартак" с 1999 по 2001 год, сумев помочь красно-белым выйти в Суперлигу. В 2001 году он был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.