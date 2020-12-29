Диего Коста по личным причинам расторг контракт с "Атлетико"

ТАСС, 29 декабря. Испанский футбольный клуб "Атлетико" достиг договоренности о расторжении контракта с форвардом Диего Костой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним футболистом было рассчитано до 30 июня 2021 года. Отмечается, что игрок принял решение покинуть клуб по личным обстоятельствам.

Согласно информации испанского издания AS, игрок на правах свободного агента может присоединиться к английскому "Арсеналу".

Коста представлял "Атлетико" в разные периоды карьеры в общей сложности на протяжении семи сезонов. Вместе с клубом он стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, дважды победителем Лиги Европы и трижды - Суперкубка УЕФА. Еще один раз он выходил в финал Лиги чемпионов. Помимо мадридцев, он представлял португальскую "Брагу", испанские "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Райо Вальекано" и английский "Челси", с которым дважды стал чемпионом страны.